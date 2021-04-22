Срубы готовые с доставкой, на заказ и отделка деревянных домов

Недорогие срубы домов из бревна — это одновременно и выбор, и предложение нашей компании. Будучи сплочённой командой, мы создали собственное производство пиломатериалов, организовали продажу различных деревянных конструкций и занялись предоставлением строительных услуг. Фишка в том, что деятельность компании посвящена не только развитию бизнеса и отечественного строительного рынка. Мы глубоко прониклись идеями сочетания проверенного веками опыта и прогрессивных наработок современности, поддержания народных традиций и воплощения в жизнь экологичных мотивов. Поэтому, если в нашем лице вместе с надёжным поставщиком готовых срубов из высококачественного бревна вы встретите единомышленника, будем рады вдвойне!

Срубы домов: плюсы и минусы

Продажа и сооружение деревянных домов составляют основу нашей деятельности. Почему именно это направление? Во-первых, несмотря на богатство современных решений, дома из сруба продолжают оставаться по-прежнему востребованными, а во-вторых, они во многом превосходят аналогичные строения из других материалов.

Преимущества деревянных домов

Срубы домов из бревна привлекают внимание не только своей самобытностью и красотой, но и превосходными эксплуатационными свойствами. Эти конструкции характеризуются:

экологической безопасностью. Древесные материалы не выделяют вредных веществ. Они, наоборот, наполняют внутреннее пространство природными ароматами и способствуют созданию оздоровительной атмосферы;

энергоэффективностью. Дома из сруба отлично удерживают тепло зимой и прохладу летом, сокращая затраты домовладельцев на обогрев и кондиционирование помещений;

отлично удерживают тепло зимой и прохладу летом, сокращая затраты домовладельцев на обогрев и кондиционирование помещений; морозостойкостью. Деревянные постройки выдерживают большое количество циклов замерзания и оттаивания, а потому служат очень долго.

Немаловажно и то, что в домах из сруба естественным образом регулируется влажность воздуха. При любой погоде в них царит комфортный микроклимат.

Ещё один аргумент в пользу бревенчатых домов

Экономичность — плюс, который достоин особого внимания. Действительно, срубы домов из бревна обходятся недорого. Секрет низкой стоимости заключается в том, что их изготовление и сборка требуют гораздо меньше затрат труда, времени и материалов по сравнению со строительством кирпичных, каменных, железобетонных зданий.

Из-за относительной лёгкости сруба отпадает необходимость в закладке массивного фундамента. Благодаря специальной подготовке древесного сырья сборка деревянных домов осуществляется очень быстро. Эксплуатационные свойства натурального материала позволяют сократить расходы на звукоизоляцию и утепление стен, полов, перекрытий, а эстетические — на внешнюю и внутреннюю отделку помещений.

Кроме того, мы предлагаем срубы домов из бревна от производителя, а это значит, что гарантированно недорого и по ещё более выгодной цене в случае наличия активных скидок!

Недостатки домов из сруба

Даже самая совершенная конструкция не лишена минусов. Срубы домов из бревна — не исключение, но данный факт совсем не умаляет вышеперечисленных достоинств. Дело в том, что мы знаем, как свести все риски к минимуму, и умело это делаем.

№ п/п Минусы домов из сруба Как мы устраняем недостатки деревянных домов 1. Длительная усадка, которая занимает 1–2 года. Используем в строительстве древесину хвойных пород, которая не даёт большой усадки, либо пиломатериалы, прошедшие усушку. 2. Быстрая возгораемость. Обрабатываем брёвна составами, которые препятствуют воспламенению. 3. Высокая подверженность появлению гнили, плесени, а также порче насекомыми и грызунами. Срубы домов изготавливаем преимущественно из хвойных пород дерева, которые устойчивы к разного рода негативным воздействиям внешней среды и животного мира. При необходимости пропитываем материалы специальными средствами. 4. Угроза разгерметизации швов во время усадки. Мы предоставляем услугу конопатки срубов, которая позволяет избавиться от образовавшихся щелей между брёвнами и препятствует появлению новых.

Технологии возведения недорогих, но надёжных срубов из бревна

Последние десятилетия — это период стремительного роста популярности каркасных домов из сруба от отечественного производителя. Данную тенденцию подхватили и мы, поскольку она оправдывает себя как в экономическом, так и в практическом плане. Тем не менее наша команда не ограничилась какой-то одной технологией изготовления и сооружения деревянных зданий. Мы решили подойти к вопросу производства более гибко, а потому освоили разные направления.

Норвежская рубка срубов, канадская или финский паз?

По своей сути все каркасные технологии сводятся к сооружению ленточного, плитного или свайно-винтового основания, сборке сруба на месте застройки из заранее изготовленных модулей, монтажу кровли и выполнении отделочных работ. Разница заключается в комплектации деревянных домов и в подходах к их возведению.

Срубы «финский паз» мы сооружаем из оцилиндрованного бруса со специальным углублением. Оно позволяет добиться плотного прилегания брёвен и тем самым увеличить теплоизоляционные свойства зданий. Модули стен и перегородок, элементы крыши изготавливаем на заводе. На рабочий участок доставляем их пронумерованными. Утеплители, пароизоляционные и облицовочные материалы раскраиваем на месте застройки. Такой порядок позволяет добиться быстрой установки сруба финского дома с отличными эксплуатационными характеристиками, а также по максимуму сэкономить средства.

Норвежские срубы делаем из лафета — обтёсанного с двух противоположных сторон кругляка. Для них характерно замковое соединение венцов, требующее от мастеров особой сноровки. Тем не менее потраченные усилия окупаются сполна. Соединения при усадке дома уплотняются, устраняют риски появления щелей и делают конструкцию более надёжной. Кроме того, отсутствие инородных креплений способствует равномерному распределению нагрузки по несущим элементам. В итоге сооружённые по норвежской технологии срубы домов из бревна получаются сверхпрочными и долговечными.

По канадской технологии каркас изготавливаем из профилированного бруса. В качестве стабилизирующих элементов используем промежуточные опорные балки и укосины из досок. Обшивку выполняем из панелей СИП либо ОСП. Особое внимание уделяем выбору утеплительного материала, так как именно от него впоследствии зависит энергосберегающая способность здания. Для завершения всех работ достаточно месяца. Поэтому канадская рубка просто незаменима в случаях, когда дом из бревна нужно построить срочно и по минимальной цене (канадская технология строительства принадлежит к категории самых дешёвых).

Ещё один способ сооружения недорогих срубов домов под ключ, который у нас прижился, — это Post&Beam. Он предполагает использование в качестве стоек, балок и раскосов брёвен с диаметром от 40 см. Из них получается мощный каркас, который практически не даёт усадки. Сразу после монтажа его можно обшивать панелями, древесиной и даже стеклом. За счёт комбинаций материалов и активного применения ручной обработки брёвен нам удаётся достичь стилевого разнообразия строений. Весь процесс возведения срубов домов по технологии Post&Beam в среднем занимает полгода. Этот срок совсем небольшой, особенно если учесть, что результат во многом превосходит аналоги и отлично адаптирован под эксплуатацию в нашей климатической зоне.

Вышеописанные способы сооружения деревянных домов для нас одинаково доступны, но клиентам всегда рекомендуем тот, который в конкретных условиях будет лучшим. Заказчики очень ценят индивидуальный подход, а потому он принадлежит к числу факторов, определяющих выбор в пользу нашей компании.

4 причины выбора нашей компании и нашей продукции

На самом деле причин, по которым стоит поручить работу именно нашим строителям и отдать предпочтение именно нашим срубам из Мордовии, Тверской, Кировской и Вологодской областей, гораздо больше. Но даже перечисленных ниже достаточно для принятия положительного решения.

Причина 1. Большой опыт и многочисленный штат

Наша компания является активным участником строительного рынка России более 11 лет. За это время мы наработали солидный опыт, обрели надёжных партнёров, сдали в эксплуатацию сотни мелких и крупных объектов.

Наш штат состоит из 9 разнопрофильных бригад, благодаря чему имеем возможность одновременно решать несколько задач. Уже привыкли, что все процессы в компании чётко согласованы и строго регламентированы, поэтому заказы выполняем вовремя независимо от сложности и объёмов.

Причина 2. Широкий выбор товаров и услуг

В нашем каталоге представлены разные срубы бань из оцилиндрованного бревна, беседок, хозблоков. Можно купить и готовые детские домики из профилированного бруса, бытовки, дачные туалеты и душевые кабинки. Также по типовым и нестандартным проектам производим загородные коттеджи, гостиницы, часовни и многое другое.

Вместе с продажей и сборкой домокомплектов мы оказываем услуги конопатки срубов из бревна, шлифовки, покраски, браширования, демонтажа, транспортировки. Если в общем, то полностью обеспечиваем клиентов новыми постройками и совершенствуем старые.

Причина 3. Собственное производство и спецтехника

Наша компания владеет собственной техникой и несколькими производственными базами. Оцилиндровку бруса делаем в Кирове, рубку срубов — в Калязине, Архангельске и Вологде. Эти обстоятельства дают нам ряд преимуществ. Во-первых, в средних и северных широтах России местная древесина ведёт себя наилучшим образом, обеспечивая дома, бани и другие строения из бревна необходимыми эксплуатационными свойствами. Во-вторых, мы имеем возможность выполнять крупные заказы в короткие сроки, причём не только по стандартным проектам. А в-третьих, срубы доставляем на место застройки и сооружаем под ключ без посредников, что положительно отражается на цене домов и позволяет внедрять выгодные спецпредложения.

Причина 4. Работа по договору и в соответствии с ГОСТом

Мы в обязательном порядке соблюдаем технологические требования и нормы безопасности, поэтому предоставляем гарантии на все виды работ. Сотрудничество начинаем с заключения договора, а заканчиваем оформлением акта приёмки объекта.

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